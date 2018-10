Kuwait Airways debutta sulle piste di Milano Malpensa

Ancora un debutto a Milano Malpensa dove Kuwait Airways ha aperto il collegamento tra il capoluogo della Lombardia e la capitale del Paese del Golfo, Kuwait City. Investimento grazie al quale lo scalo gestito da Sea si rafforza sul fronte dei collegamenti intercontinentali con l’arrivo del nuovo vettore che si aggiunge agli altri già presenti nello scalo: Emirates, Qatar Airways, Oman Air, Saudia, Mahan Air e Iran Air.

Il nuovo volo è schedulato tre volte alla settimana: lunedì, giovedì e sabato alle 14 con arrivo a Kuwait alle 21.25. I passeggeri di Kuwait Airways, hanno così la possibilità di effettuare una scelta giornaliera per destinazioni del Medio Oriente, il subcontinente indiano e l’Estremo Oriente con coincidenze per Manila, Dacca, Delhi e Colombo.

Taglio del nastro e della tradizionale torta prima dell’apertura del gate con il ceo Abdullah Al-Sharhan che ha sottolineato l’importanza dello sbarco a Malpensa che offre alla compagnia la possibilità di crescere il mercato italiano e del Nord Italia su un aeroporto d’eccellenza come quello milanese, mentre Andrea Tucci, Aviation business development di Sea ha sottolineato la soddisfazione per aver accolto una nuova compagnia che copre l’ultima destinazione del Medio Oriente che mancava a Milano.

Kuwait Airways utilizza in prevalenza da Malpensa i nuovi Airbus 300-200 configurati in tre classi: First, Business ed Economy. A bordo comfort di ultima generazione, cucina internazionale e intrattenimento ad alta tecnologia. La scelta di Milano Malpensa nasce come "riconoscimento di una delle aeree più ricche e dinamiche d’Europa, in continua crescita anche nel settore cargo". A Kuwait City è stato inaugurato lo scorso agosto il nuovo terminal passeggeri, il numero 4, che è riservato interamente alla compagnia e ha una capacità iniziale di 4,5 milioni di passeggeri all’anno, con un investimento di oltre 176 milioni di dollari.

I biglietti del nuovo volo da Milano Malpensa sono acquistabili sul sito www.kuwaitairways.com, chiamando l’ufficio prenotazioni per L’Italia allo 06 42364201, o presso le agenzie di viaggio. I soci Oasis potranno accumulare miglia extra acquistando il nuovo collegamento da Milano Malpensa.