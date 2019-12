L'"Inno alla gioia" per salutare il 2020

Sinfonica, musica sacra, musical, jazz e balletto. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Anche a Milano e dintorni certamente non mancano le occasioni per trascorrere San Silvestro in maniera lieta, divertente, appassionante. Si può salutare il vecchio 2019 e, al tempo stesso, dare il benvenuto all'anno nuovo con una «colonna sonora» che si è scelti, su misura, di qualità. Vediamo alcuni appuntamenti che fanno parte del cartellone meneghino, lombardo.

POP IN PIAZZA

Per accogliere l'arrivo del nuovo anno, il 31 piazza Duomo accoglie il «concertone» promosso da Palazzo Marino: «Milano Capodanno For Future», primo Capodanno eco-sostenibile. «Una sfida per pensare in maniera diversa, innovativa, tutti gli elementi della manifestazione, partendo da contenuti, partnership, pratiche, aspetti produttivi e valorizzando la partecipazione attiva del pubblico», fanno sapere gli organizzatori. Sul palcoscenico band e personaggi come Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma Cose. La radio ufficiale dell'evento, Rai Radio2, presenta la maratona serale Filippo Solibello. L'ingresso in piazza sarà consentito a circa 20mila persone.

MELODIE CLASSICHE

Anche quest'anno laVerdi scende in campo con una proposta, un progetto di peso. In questo caso, appunto, un «bis», visto che per la seconda volta il direttore musicale dell'Orchestra sinfonica di casa, il maestro Claus Peter Flor, guiderà la rivoluzionaria e misteriosa «Sinfonia n.9» di Ludwig van Beethoven, «capolavoro che a ogni ascolto riesce a donare emozioni nuove e imprevedibili». Com'è ormai tradizione da oltre vent'anni, l'Auditorium Verdi brinda al nuovo anno con il suo pubblico e con Milano, intonando le note immortali del prodigioso «Inno alla Gioia» (ecco date e orari: domenica ore 16, lunedì 30 ore 20, il 31 alle 20, primo gennaio alle 16; Auditorium di Milano, largo Mahler).

A TUTTO JAZZ (E DINTORNI)

Il Blue Note accompagna l'ultimo countdown del 2019 con il concerto degli Angels in Harlem, il coro gospel fondato nel 1986 da Allen Bailey. In concerto l'Harlem Gospel Choir, uno dei cori più famosi che raduna i musicisti delle numerose Black Church in Harlem, New York. Il locale all'Isola offre la possibilità di entrare solo per il brindisi di mezzanotte e festeggiare il nuovo anno assistendo alla seconda parte del concerto.

MUSICAL

Al Litta di corso Magenta cin cin all'anno nuovo con un'opera italiana, scaturita dalla fantasia di Carlo Goldoni e messa in scena con una grande festa, tra show, musiche, balli e molto altro. Il 31 dalle ore 21,30 appuntamento con «Gl'innamorati. Il Musicarello». E ancora. Una favola d'amore, una serie di equivoci e parecchie canzoni scandiscono il Capodanno al Teatro Toscanini, in quel di Segrate, dove ci sarà lo spettacolo «Ti lovvo», dalle ore 22,30. Un modo divertente per arrivare al brindisi finale. Allora si sarà nel 2020, anche a teatro. Nella realtà.