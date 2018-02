«Lady Bird» scontro di donne da Oscar

Supponente come la mamma. Selvaggia e determinata a un tempo. Scontro inevitabile tra due generazioni. Christine si dà un gran daffare per sostentare la sua famiglia dopo che papà ha perso il lavoro. Storia, ahimé, dei giorni nostri a tante latitudini. Con Lady Bird siamo nell'America del 2002, a Sacramento per la precisione. California profonda. In uno scenario economico che cambia con rapidità. Litanie note anche oggi, a sedici anni di distanza, che si rivelano il lato vecchio di una storia nuova.

Perché Lady Bird - in anteprima domani sera in Sala Bio al Colosseo alle 21 - non è tratto da libri precedenti ed è motivo di orgoglio in un panorama dove la creatività è merce sempre più rara. Il dettaglio non è passato inosservato, perché l'opera è candidata a cinque Oscar. Film, regia, attrice protagonista (Saoirse Ronan) e non protagonista, oltre naturalmente alla sceneggiatura originale, dopo essersi portato a casa un paio di Golden Globe (film e attrice protagonista).

Nelle sale da giovedì, Lady Bird è l'opera prima di Greta Gerwig come regista individuale. Nel 2008 co-diresse con Joe Swanberg Nights and weekends, mai importato in Italia. La Gerwig, nata a Sacramento dove è stato girato Lady Bird, è più nota come attrice, essendo stata apprezzata interprete per Woody Allen in To Rome with love oltre che protagonista del suggestivo Frances Ha di Noah Baumbach, storia di una ballerina delusa e Mistress America, per arrivare a titoli più recenti come Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini di Rebecca Miller e Jackie di Pablo Larraìn al fianco di Natalie Portman.

Un curriculum meno folto per l'irlandese Saoirse Ronan che, a soli 23 anni è candidata all'Oscar anche se ben difficilmente la spunterà avendo rivali del calibro di Sally Hawkins (La forma dell'acqua) e Meryl Streep (unica candidata per il film di Spielberg, The Post). La Ronan, bimba prodigio, ha esordito già a 13 anni in un paio di serie tv. Nel 2007 è arrivata al cinema con 2 young 4 me, poi seguito da Espiazione, Houdini, Amabili resti e, soprattutto, l'apprezzatissimo Gran Budapest hotel di Wes Anderson. Lady Bird, in sala giovedì, domani viene proposto in lingua originale sottotitolato. Sconto per i lettori del «Giornale» che si registrano sul sito.

SteG