L'asta "anti Salvini" con oggetti donati da Piano e Toscani

Renzo Piano ha offerto un modellino «Gerberette» del Centro Pompidou di Parigi su disegno tecnico, Aldo Cibic la scultura «Eleph» realizzata ad hoc per l'evento, Giulio Iacchetti «Pinocchio» (nella foto) in vetro di Murano soffiato a bocca e rifinito a mano, Michele De Lucchi la scultura in legno di pero «Edificio vuoto» del 2014 e il fotografo controcorrente Oliviero Toscani uno scatto (sempre del 2014) dal titolo «Razza umana». Sono cinque delle 34 opere - prototipi, fotografie, disegni, pezzi unici - che architetti, designer e fotografi italiani hanno messo a disposizione di Luca Molinari Studio per l'asta di beneficenza «No Walls but design» che sarà battuta in collaborazione con Christie's a Palazzo Clerici il prossimo 13 settembre. Il ricavato andrà a sostegno del lavoro di integrazione tra italiani e stranieri portato avanti dall'associazione NoWalls, la stessa che ha promosso la marcia «Senza muri» a favore dei profughi nel 2017, il pic nic antirazzista al parco Sempione nel 2018 e «People, prima le persone» lo scorso 3 marzo, con il sindaco Beppe Sala e l'assessore Pierfrancesco Majorino testimonial alla testa del corteo anti Salvini.

«La risposta generosa di designer, architetti e fotografi di altissimo livello e di diverse generazioni che hanno donato pezzi unici per l'asta dimostra che c'è ancora voglia di fare politica attraverso la forza irresistibile della bellezza» commenta Molinari. Oltre a quelli già citati hanno aderito ad esempio Ugo La Pietra, Fabio Novembre, Franco Purini. L'asta ha il patrocinio del Comune e di Adi (Associazione per il Disegno Industriale) e sarà battuta dal direttore di Christie's Italia Cristiano De Lorenzo a Palazzo Clerici venerdì dalle ore 18.30 (precedurta dall'esposizione il 12 e 13 dalle 13 alle 19). NoWalls userà il ricavato per finanziare corsi di italiano per stranieri, progetti di sensibilizzazione nelle scuole o la squadra di calcio «Nowalls International FC», formata prevalentemente da stranieri.