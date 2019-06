«L'astronave» Palalido fa rotta sulle Olimpiadi con nove anni di ritardo

(...) Pronto a accogliere i tifosi di volley e basket, ma anche di discipline cosiddette minori, come boxe, ginnastica o scherma. «Restituiamo ai milanesi e a tutti gli amanti dello sport un impianto moderno, universalmente accessibile e facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblici, un impianto dove non è necessario usare l'auto per arrivare- continua il sindaco- L'Allianz-cloud è il luogo ideale per ospitare importanti eventi in città, coniugando l'attenzione all'ambiente ai valori della lealtà, dello spirito di squadra e dell'inclusione che lo sport trasmette a chi lo pratica e a chi lo ama». Un luogo simbolo, che resta solo in qualche piccolo pezzo di parquet, ma che torna a nuova vita grazie alla collaborazione pubblico privato, ormai l'unica strada da percorrere se si vogliono costruire gli impianti sportivi che a Milano non ci sono: «Queste partnership qui funzionano- spiega Sala- Il pubblico sa che le cose difficili si fanno con i privati e i privati scelgono di farle col pubblico perchè hanno più fiducia».

Al taglio del nastro presenti l'assessore Comunale allo Sport, Roberta Guaineri, il presidente di Milanosport, Chiara Bisconti, la leggenda del basket italiano, Dino Meneghin, e la pallavolista Francesca Piccinini, fresca campionessa d'Europa con l'Agil che qui al Palalido ha giocato ai tempi della Foppa Pedretti. Sul palco anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Ogni volta che passavo qui davanti non potevo non pensare a questa assurdità e a questa follia, che purtroppo esiste in tante altre città italiane e devo ringraziare l'Amministrazione, sempre sul pezzo- spiega Malagò- Mi commuovo ogni volta che inaugurano un impianto nuovo, tanto più se è una cosa che viene restituita dopo anni e con una storia così importante alle spalle. Questo impianto è un investimento a prescindere dalla candidatura olimpica, fa vedere una città che ha voglia di sostenere il mondo dello sport a tutti i livelli: qui ci sarà sia un'attività di base che di vertice». Il nuovo Palalido non è nel dossier delle opere per la candidatura di Milano- Cortina, ma è chiaro che l'inaugurazione a poco più di una settimana dal voto di Losanna è un valore aggiunto: «Ci aspetta ancora qualche giornata pesante- spiega Malagò- Ma sono convinto che la vinciamo. Non scorderò mai la straordinaria atmosfera che questa città ha saputo creare attorno a questa candidatura: l'87% dei milanesi, secondo un sondaggio commissionato dal Cio stesso, vogliono le Olimpiadi e hanno capito cosa un evento del genere può portare...».

Antonio Ruzzo