Lega: "Gori prenda le distanze da imam di Segrate"

«La comunità islamica milanese, attraverso l'imam della moschea di Segrate, chiede agli immigrati musulmani dell'area metropolitana di Milano di votare per il Pd e per Gori, in quanto solo così sarà possibile avere lo Ius soli nella prossima legislatura» Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda replica al «suggerimento, quasi precetto» fatto pochi giorni fa dall'Imam della la moschea di Segrate (l'unica «ufficiale» del Milanese) che nel suo bollettino si è rivolto a musulmani, familiari e amici e parentele votanti: «Votate per chi ha sostenuto lo ius soli, in modo da partecipare alla formazione della maggioranza che Allah volendo approverà nella nuova legislatura». E fra i beneficiari dell'endorsement non c'è sicuramente il centrodestra, c'è ovviamente la sinistra, ma anche i 5 Stelle riscuotono grandi simpatie fra molti leader musulmani e allo ius soli non erano contrari. «Ricordiamo che l'imam di Segrate, Abu Shwaima, oltre ad aver sempre pubblicamente invocato l''Intifada' contro Israele e aver sobillato a Milano gli immigrati in manifestazioni anti-israeliane in cui sono stati scanditi slogan antisemiti e aver fatto numerosi incontro con il PD e il suo segretario metropolitano Bussolati - continua Grimoldi- è un progressista illuminato che sostiene che le donne non devono andare in bicicletta perché non è decoroso, senza dimenticare che nel 2011 chiedeva alla sua comunità di non votare Sel in quanto l'allora leader Vendola, essendo dichiaratamente omosessuale, violava l'etica musulmana. Sono questi gli elettori del Pd e di Gori? Gente che vuole la distruzione di Israele, che vuole che le donne non vadano in bici e che boicottano gli omosessuali? Il Pd e Gori pubblicamente dovrebbero rifiutare i voti di questi estremisti».