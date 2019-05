Levico Terme per «Very normal people»

Michela Traina

Arriva giugno, chiudono le scuole, è tempo di vacanze. Avete mai pensato di associare il concetto di pace e benessere a una vacanza, magari in riva al lago, circondati da un ambiente naturale incontaminato, dove ancora si può bere acqua dai ruscelli e godere di panorami incantevoli? Levico Terme, definita da Stefano Ravelli - amministratore delegato dell'Azienda per il Turismo Valsugana - la destinazione per Very normal people, può offrire questo ed altro. Tanto che: «Il relax e il benessere a Levico Terme sono garantiti. Immersa nella meraviglia naturale del Trentino, la località si sviluppa tra i due laghi, di Levico e Caldonazzo, riconosciuti Bandiera Blu d'Europa e balneabili da maggio a settembre, meta ideale per le famiglie, anche con nonni e nipoti al seguito, grazie all'altitudine non eccessiva di 550 metri».

Levico Terme è un luogo conosciuto per le sue acque curative e per il centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dove gli ospiti, sia grandi, sia piccini, possono seguire terapie e trattamenti per problemi dermatologici, dell'apparato osteoarticolare, ma anche per patologie e problematiche respiratorie.

«Lo stabilimento termale è molto grande, ma siamo in fase di ampliamento e miglioramento dell'offerta, visto che abbiamo deciso un investimento ingente di oltre 12 milioni di euro destinati al completamento della parte curativa e della zona wellness, dove gli ospiti potranno dedicarsi al relax e alle coccole, conciliando benessere e salute all'interno di una ambiente incontaminato. Il progetto in cantiere, che prevede la partecipazione diretta degli imprenditori locali, sarà completato nel giro di quattro anni».

Salute, benessere, emozioni e suggestioni: «Promuoviamo anche una vacanza attiva. E non parlo di attività estrema, bensì dell'opportunità di passeggiare lungo il lago, di tuffarsi nelle sue acque di percorrere piste ciclabili anche con pedalata assistita e di andare alla scoperta del territorio seguendo trekking ed escursioni. Esempio: visitare le fortificazioni austroungariche».

Gli alberghi situati in centro o sul Lago di Levico, rendono ancora più confortevole la vacanza in questa località, dove si lavora continuamente per offrire al turista un valore aggiunto, a partire dall'approccio ecosostenibile: «Ogni plus che offriamo all'ospite è un'occasione per i residenti di riappropriarsi dell'ambiente nel quale sono inseriti scoprendone l'unicità e l'esclusività».