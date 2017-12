Lezione anti spreco ai bimbi

«Dobbiamo continuare con la diffusione del bio e del km 0 nelle scuole e abituare i bambini a non sprecare, stiamo chiedendo ai bimbi di portare a casa il pane e la frutta avanzata e cerchiamo di distribuire le eccedenze alle onlus». Il sindaco ha provato a dare questo insegnamento ieri in classe ai bimbi dell'Istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di via Castellino da Castello, una scuola del 1911 dove i bimbi dalla prima alla quinta elementare coltivano l'orto, producono il grano e dalla mietitura il pane, allestiscono un mercato. Lì il ministro all'Agricoltura Maurizio Martina ha presentato ieri con Beppe Sala il primo sistema pubblico nazionale di riconoscimento delle «Mense biologiche scolastiche certificate», operativo dal prossimo anno. Per la prima volta in Italia vengono definite e regolate le mense bio attraverso criteri di classificazione, concordati con il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e i Comuni, e marchi che le identificano: due medaglie, argento e oro, con la «eurofoglia» (simbolo Ue del biologico) che contraddistinguono le due tipologie di mense previste dalla legge, con l'oro che corrisponde a una qualificazione d'eccellenza, legata a una maggiore percentuale di utilizzo di prodotti biologici. Un argomento su cui Milano fa già la sua parte: la quantità di prodotti bio che già nel 2016 aveva raggiunto il 20% del totale si attesterà a fine anno intorno al 30%. Dal 2012 ad oggi, la spesa per l'acquisto di materie prime da Agricoltura biologica è aumentata del 60%. Per molti prodotti si è già superata la soglia del 40%, per esempio nel caso di pasta secca (tutta bio), polenta, buona parte della frutta (uva, pere, mele, clementine, arance e banane, del mercato equo e solidale). Da gennaio, inoltre, è già previsto l'inserimento dello yogurt biologico con latte lombardo e del Parco Agricolo Sud. Da fine ottobre, viene messo a tavola una settimana al mese pane biologico. In circa 100 scuole è poi attivo il recupero di frutta e pane per gli operatori di Banco Alimentare. Parallelamente viene usato il «Sacchetto Salva Merenda» per poter conservare e consumare successivamente pane, frutta e dolci.