Licei, in palio la finale di Champions

La finale della UEFA Champions League non sarà più solo un sogno per gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole superiori di Milano e provincia. Aderendo all'iniziativa «Gatorade premia la scuola», progetto che unisce didattica e un trofeo amatoriale di calcio a cinque, avranno l'opportunità di partecipare al torneo tra istituti scolastici e aggiudicarsi il viaggio a Cardiff per sfidare altre nazioni in una finalissima che darà accesso all'ambito premio finale: assistere dal vivo all'evento sportivo dell'anno.

Le scuole potranno registrarsi gratuitamente entro il 5 marzo 2017 sul portale dell'iniziativa www.gatoradepremialascuola.it che permetterà agli istituti di scaricare materiale didattico sul tema della corretta idratazione durante lo sport.