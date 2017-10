Linate e Malpensa, online la guida digitale per passeggeri autistici

Sono online in doppia lingua sui siti ufficiali di Milano Linate, Milano Malpensa e Aeroporti di Roma le storie sociali del progetto Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto prodotte da Adr e Sea per informare i passeggeri autistici e i loro accompagnatori, illustrando visivamente gli scali all’esterno e all’interno in modo da facilitare i viaggiatori nel proprio percorso aeroportuale. Conclusione della seconda fase del progetto promosso da Enac con la collaborazione di Assaeroporti e delle associazioni di settore a cui Adr e Sea hanno aderito nel dicembre 2016 insieme ai principali gestori degli aeroporti nazionali.



Sono “storie” che narrano, attraverso l’uso di immagini fotografiche e filmati, come affrontare il viaggio negli aeroporti di Roma e Milano dando la possibilità di documentarsi prima del volo su tutte le operazioni aeroportuali che il passeggero vive dal momento dell’arrivo in aeroporto al decollo a bordo dell'aereo. Si tratta di quattro “storie sociali” realizzate per Milano Linate e dieci per Milano Malpensa (cinque al T1 e cinque al T2) attraverso fotografie illustrate e corredate di didascalie descrittive. Aeroporti di Roma ha realizzato invece un video informativo che mostra lo scalo di Fiumicino a 360 gradi, dal parcheggio, ai mezzi di trasporto disponibili per raggiungere lo scalo, ai suoni che il viaggiatore trova nella hall partenze, mostrando le operazioni di check-in, i controlli security, fino alle aree di ristorazione e relax, prima dell’imbarco.



Le “storie sociali” realizzate e pubblicate sono un ulteriore mezzo per facilitare l’esperienza di viaggio delle persone autistiche e dei loro accompagnatori e Sea le ha realizzate con il contributo di tre importanti associazioni da anni impegnate nel campo dell’autismo: gli operatoti di Aias Milano, dell’Associazione L’Abilità e della Cooperativa Fabula hanno affiancato la sociatà che gestisce gli scali milanesi con cura e straordinaria sensibilità. Adr Assistance collabora stabilmente con le due federazioni nazionali rappresentative del mondo della disabilità Fand e Fish e con Fiaba, onlus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.