Ludopatia, 8,5 milioni per batterla

Sviluppare e sostenere nuove iniziative per costruire percorsi di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico e promuovere nella popolazione e nei giovani conoscenza e consapevolezza sui rischi connessi al fenomeno. Sono le azioni previste nella delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, di concerto con l'assessore a Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. Ammontano complessivamente a 8,5 milioni di euro le risorse destinate al contrasto alle ludopatie, attribuite alle Ats lombarde(Aziende di tutela della salute) per promuovere programmi d'azione ad hoc in collaborazione con le Asst (Aziende socio sanitarie territoriali), i Comuni singoli e associati, il terzo settore e l'Ufficio scolastico regionale. I destinatari delle varie iniziative sono, da un lato, i soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico (Gap), dall'altro i docenti, gli studenti e i genitori ai quali saranno dedicati i percorsi formativi nelle scuole. Le Ats procederanno a emettere un bando per individuare le strutture disponibili a partecipare alla sperimentazione e a predisporre Piani relativi ai territori di competenza. «Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha approvato un piano importante per il contrasto al gioco d'azzardo patologico con un investimento di 8,5 milioni di euro destinati alle Ats. Le attività messe in campo si inseriscono nel quadro della presa in carico delle dipendenze, attraverso il coinvolgimento di scuole, luoghi di lavoro, luoghi di aggregazione, Comuni, Terzo Settore, e la creazione di una rete sul territorio. Saranno inoltre sperimentate nuove prestazioni residenziali, semi residenziali e ambulatoriali e verrà attivatala formazione degli operatori, non solo sanitari, affinché riconoscano precocemente la malattia». Una parte di esse sarà poi utilizzatada Regione Lombardia per promuovere tra le persone conoscenza e consapevolezza sul tema. «Ciò che mi preme sottolineare - ha dichiarato l'assessore regionale a Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - è l'azione d'informazione, formazione e prevenzione alla ludopatia che sarà svolta grazie a questi 8,5 milioni di euro. Un compito che vede in primo piano scuole e parrocchie, impegnati in un'importante opera di sensibilizzazione. La Regione sente di non trascurare questo disturbo che, purtroppo, vede coinvolti anche tantissimi lombardi».