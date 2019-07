Manca personale del Comune E il centro anziani rimane chiuso

«Per molti anziani in questo Luglio caldo il Cam, il centro aggregazione multifunzionale è un luogo dove ritrovarsi, giocare a carte, passare il tempo al fresco con gli amici. Questi centri esistono dagli anni Sessanta e sono un vanto della rete dei servizi sociali di Milano, un bell'esempio di solidarietà ambrosiana, concreta». La premessa del capogruppo milanese di Forza Italia Fabrizio De Pasquale porta dritta a una critica alla giunta comunale: «Da quando governa la sinistra il focus dei servizi sociali è rivolto soprattutto all'accoglienza. E cosi può succedere che un centro, come quello di Via Jacopino da Tradate rimanga chiuso per una settimana lasciando gli anziani fuori dalla porta. Senza informazioni. Sospendendo le molte attività in programma. Impedendogli pure di giocare a carte al fresco, in un quartiere di periferia pieno di solitudine e senza grandi attrazioni». La causa secondo De Pasquale è «la disattenzione di un Comune così concentrato su accoglienza e minoranze varie da dimenticare il valore di assistere e proteggere coloro che hanno fatto grande Milano: gli anziani, coloro che avrebbero diritto a un po di riconoscenza dopo aver pagato tasse a Palazzo Marino per quarant'anni». Invece, prosegue, «il centro è chiuso perché non c'è personale comunale che lo apra e perché non è stato ancora rinnovato l'appalto alle cooperative che forniscono gli animatori. Penso alle chiacchiere del sindaco Sala e dell'assessore Majorino sul Welfare ambrosiano e sulla solidarietà e poi vedo la foto che gli anziani hanno scattato, smarriti, sotto il sole. É una vergogna frutto di banale indifferenza politica e inefficienza amministrativa».