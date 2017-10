Maroni: «Poteri su tutto» Anche su pensioni e fisco

Fisco, sicurezza, pensioni integrative. Se vince il sì, la Lombardia chiederà poterei su tutto. Inizia l'ultima settimana di campagna referendaria prima del referendum del 22 ottobre e Roberto Maroni gioca tutte le carte per spingere i «Sì» e alzare l'affluenza al voto (per la prima volta elettronico). Il presidente della Regione, col collega ligure Giovanni Toti, è protagonista al primo incontro di «Italia Direzione Nord», la tre giorni di Amici delle Stelline e Osservatorio Metropolitano di Milano.

Non è previsto il quorum, il referendum è consultivo. «L'importante è che vinca il Sì» spiega il governatore. «E anche la Brexit era consultiva» avverte, prima di precisare che con la Catalogna questa partita non ha niente a che spartire. «Quello era un referendum contro la costituzione, il nostro è in attuazione della Costituzione».