Salvini visita l’ospedale dei bambini col cappello di Babbo Natale

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è stato questa mattina in visita all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano. Si è presentato indossando il cappello di Babbo Natale e si è fermato a fare i molti selfie richiesti. Ha anche risposto alle domande di alcuni giornalisti. Quando gli è stato chiesto se la concessione a Autostrade andasse tolta o no, ha così risposto: “Chiedetelo a Conte. Di Maio e Conte avevano la scusa fino ad agosto che la colpa fosse di Salvini. Adesso siamo a dicembre e Salvini non è più al governo, ma sono mesi che stanno litigando”.

Irresponsabilità totale

Ha inoltre sottolineato che questo risultato sta devastando l’Italia. Secondo il segretario infatti Autostrade non sta facendo manutenzione e il motivo, come ha spiegato, è chiaro: “Essendo in sospeso non spendono quattrini. Un altro episodio di irresponsabilità totale”. Ha definito l’ultima manovra, approvata questa notte, come carbone sotto l’albero per le imprese e le famiglie italiane. Salvini ha poi detto che nella manovra sono presenti sette miliardi di tasse e che l’aumento dell’Iva è stato scongiurato da loro lo scorso anno.

Ha infine concluso che la manovra “non la boccia Salvini, non la boccia la Lega ma la bocciano gli italiani”. Il leader della Lega ha anche parlato della litigiosità e dell’incapacità del governo, e del fatto che “l'unico collante è l’attaccamento alla poltrona. Stanno litigando sulla giustizia, sull’autonomia, sulle tasse, sul Mes, sull’agricoltura. Spero che gli italiani non rimangano ostaggio a lungo di questo gruppetto, che è minoranza nel Paese, e purtroppo, al momento, è attaccato alla poltrona”.

Ce n'è anche per Sala

E non le manda a dire neanche al sindaco di Milano Beppe Sala. Da milanese che vive il disastro di Roma, Matteo Salvini non si aspettava di trovare una simile incuria anche a Milano. Spera che Sala non si sia montato la testa e che le sue attenzioni non siano rivolte solo del centro storico. Salvini ha detto di aver girato per Milano in questi giorni e di averci trovato un che di romano. Alla domanda finale su come passerà le vacanze natalizie ha risposto che scriverà le sue memorie, da consegnare poi il 3 gennaio.

