Maxi rissa tra ragazzi in zona Lorenteggio: terrore a Milano

Prima le parole grosse, poi la maxi rissa tra numerosi ragazzi, probabilmente sudamericani, nella quale sono volati calci, pungi e sedie. Come riporta Milano Today, che ha anche diffuso un video con le immagini della scazzottata, quello di ieri in zona Lorenteggio a Milano, proprio accanto al Vodafone Village, è stato un sabato pomeriggio all’insegna della più totale follia .

Per motivi ancora da chiarire, i ragazzi che si trovavano nei pressi del parco adiacente al palazzo della compagnia telefonica hanno dato il via ad un’accesa discussione.

In pochi istanti la situazione è degenerata anche a causa di alcune persone visibilmente ubriache che hanno alimentato la tensione. Le parole hanno, così, lasciato spazio alla violenza fisica con i giovani che si sono affrontati con calci, pugni e lanci di sedie in plastica. Un finimondo che ha scatenato il panico tra chi si trovava in zona solo per trascorrere in tranquillità un caldo sabato estivo.

Qualcuno che ha assistito alla scena, temendo il peggio, ha subito allertato le forze dell’ordine. All'arrivo della polizia, però, i protagonisti della rissa sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. A terra sono rimasti i segni della rissa.

