Medaglie azzurre paralimpiche: Regione premia 39 atleti lombardi

È stata «un'estate paralimpica» ha detto qualche mese fa Luca Pancalli, presidente del Cip, il comitato paralimpico italiano. Perché, mai come quest'anno, si erano visti tanti appuntamenti mondiali ed europei così ravvicinati e perchè mai tanti atleti azzurri erano andati a medaglia. Trentanove solo quelli lombardi che stamattina saranno premiati nell'aula del Consiglio regionale. Un omaggio con una cerimonia aperta dal saluto del presidente del Consiglio Alessandro Fermi che precederà con gli interventi del presidente del Coni Lombardia Oreste Perri e del Comitato Paralimpico lombardo Pierangelo Santelli. Poi toccherà all'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi e al sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi e le conclusioni saranno invece affidate al presidente della Giunta Attilio Fontana.

Poi via con le premiazioni anticipate dai filmati delle imprese di uno sport che mai come per questi ragazzi è inclusione e riscatto. Nato mezzo secolo fa dall'intuizione di Ludwig Guttmann, un medico inglese che curava la riabilitazione delle persone colpite da lesioni al midollo spinale, lo sport paralimpico oggi è una realtà sempre più consolidata che negli ultimi Giochi di Rio hanno visto al via 4350 atleti per 170 Paesi.

Oggi in Regione saranno premiati l'atletica leggera per le medaglie vinte agli Europei di Berlino; il ciclismo per i mondiali su strada di Maniago in Friuli; il nuoto per i titoli vinti in Irlanda a Dublino nei campionati europei; lo sci nautico per i campionati europei francesi a Roquebrune sur argens; il triathlon per i campionati europei in Estonia; il tiro con l'arco per gli europei di Pizen nella repubblica Ceca e le multidiscipline Fisdir, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali. La cerimonia in diretta streaming si può seguire sul sito della Regione (www.consiglio. regione.lombardia.it)