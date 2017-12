Il mercatino di Natale è bloccato Scoppia la rivolta degli standisti

(...) La lezione della festa di piazza San Carlo a Torino finita con il primo cittadino indagato per omicidio è stata appresa: sulla sicurezza non si transige.

«Non sappiamo a chi si sono affidati per questo progetto e quanto hanno pagato ai soggetti che li hanno coinvolti. Sappiamo però che la sicurezza non è trattabile afferma Carmela Rozza, assessore alla Sicurezza comunale - La commissione è soggetto terzo che risponde in prima persona su quanto autorizza e l'Amministrazione non può intervenire. E comunque l'Amministrazione non può che condividere quanto deciso».

Il centrodestra è con gli standisti: «Già il Comune non è certo amante del Natale tradizionale, se poi è il Municipio 5, governato dal centrodestra, a proporre uno spettacolo, allora stiamo sicuri che l'evento non si fa», dice Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia. «Abbiamo organizzato la manifestazione ha spiegato Carlo Serini, consigliere Fdi in Municipio 5 perché il Comune non ha aiutato».

«All'inizio le carte non erano a posto, ma ora ci sono e questo continuo ritardo blocca un'iniziativa per le periferie afferma Fabrizio De Pasquale, di Fi Non mi pare che si sia usata la stessa meticolosità quando nello stesso luogo è stata organizzata la Festa dell'Unità».

Michelangelo Bonessa