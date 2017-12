Merry Christmas in jazz A tutto ritmo per le feste

Luca Testoni

Note sotto l'albero. Verso Natale a Milano è un succedersi di eventi musicali dal vivo. Nel segno e nel suono di una più che spinta varietà stilistica. Prendete il cartellone odierno. Questo pomeriggio al Castello Sforzesco, sul palco allestito all'ombra della Torre del Filarete, al centro di un innovativo progetto di illuminazione (che inaugurerà quest'oggi per proseguire fino all'Epifania), andrà in scena «YourNextChristmas», show-karaoke gratuito condotto da Dj Ringo che vedrà protagonista Chiara Galiazzo, in arte Chiara, classe 1986, che dopo il successo a «X Factor» 2012 sta ri-costruendosi una carriera da cantante più matura. Spetterà a lei intrattenere il pubblico (e a farlo cantare) intonando i grandi evergreen del canzoniere natalizio. Sempre questo pomeriggio, tra le 15 e le 19, l'isola pedonale di via Cassinari, nel quartiere di Santa Giulia (zona Rogoredo), sarà animata dalla musica degli studenti e docenti del dipartimento jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In cartellone un pokerissimo di formazioni emergenti, selezionato dallo staff di Area M, impreziosito dalla presenza di due grandi jazzisti milanesi come il contrabbassista Attilio Zanchi e il sassofonista Riccardo Luppi.

Mercoledì 20 dicembre, al Teatro Dal Verme, ancora jazz sugli scudi, grazie al «Concerto di Notale», appuntamento live benefico organizzato dall'Opera San Francesco per i Poveri. La serata porta il titolo di «Tribute to Miles» e sarà incentrata sull'album capolavoro di Miles Davis, «Kind of Blue» (1959): la rivisitazione e gli arrangiamenti, curati dal maestro Pino Jodice, sono una rielaborazione per big band dei brani, nella loro sequenza originale e completa. Special guest: l'infaticabile trombettista sardo Paolo Fresu, star del jazz tricolore versione esportazione.

La tappa milanese di «Musica dei Cieli», la rassegna che esplora la musica dell'anima e della spiritualità organizzata da Ponderosa Music&Art, porta venerdì sera, 22 dicembre, al Teatro dell'Arte in Triennale, una serata di world music con l'ensemble siriano composto dai Dervisci Rotanti di Damasco e dal cantante Noureddine Khourshid. Che cosa aspettarsi? Uno spettacolo mistico tra i più intensi della tradizione sufi.

La stessa sera, la parrocchia Sacra Famiglia di via Monte Peralba, a Rogoredo, si trasformerà per una sera in un jazz club: per l'occasione, Tino Tracanna e Oscar Del Barba si cimenteranno con le melodie del geniale pianista americano Thelonious Monk nell'intrigante formula del duo sax e pianoforte. L'anti-vigilia di Natale breve incursione fuori città, al Live Club di Trezzo sull'Adda, per ascoltare il concerto del cantante milanese (ex Casino Royale e Bluebeaters) Giuliano Palma. A fare da struttura portante del suo spettacolo il nuovissimo album «Happy Christmas», col quale propone la sua rivisitazione in chiave ska-rocksteady dei brani natalizi più amati, da «White Christmas» a «Let it snow».