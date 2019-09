Milano, 27enne aggredito al parco da due uomini perché "adescava ragazzini"

Si sono messi in attesa, al parco, e hanno aspettato che arrivasse al parco, per aggredirlo. Una volta arrivato, il giovane, è stato assalito e picchiato da altri due giovani. E alla minaccia da parte della vittima di chhiamare la polizia, non sono scappati e anzi hanno voluto vedere gli agenti per spiegare il motivo della loro "spedizione punitiva". È accaduto ieri sera, a Milano, al Parco Verga, in zona Quarto Oggiaro, dove due cittadini di origine peruviana, di 34 e 35 anni, hanno pestato un 27enne che, secondo lore, avrebbe " tentato di adescare ragazzini offrendo loro della droga ".

Secondo quanto riportato da Milano Today, tutto si sarebbe consumato poco prima delle 20, quando il 27enne ha chiamato il 112 spiegando di essere stato aggredito, picchiato e derubato dello zaino da due sconosciuti. Ma una volta arrivati sul luogo della lite, gli agenti hanno trovato sia la vittima sia i due aggressori, che hanno ammesso di avere picchiato il ragazzo perché, secondo quanto hanno riferito ai poliziotti, il ragazzo avrebbe cercato, in diverse occasioni, di avvicinare ragazzini tra i 10 e 12 anni con la scusa di cedere sostanze. In serata, tutti e tre sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti.