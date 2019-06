Milano, 28enne irachena azzanna un agente in metropolitana

Brutta disavventura per un agente della Polmetro in servizio nella metropolitana di Milano. È stato aggredito e morso da una donna irachena che, priva di biglietto, ha cercato di scappare. Non riuscendoci, ha assalito gli uomini della Security, mordendone uno al braccio. E’ stata arrestata insieme al marito, un connazionale di circa 40 anni. I poliziotti sono rimasti leggermente feriti. Tutto è avvenuto sabato sera, 22 giugno, verso le 18, alla fermata della metropolitana Duomo di Milano. Una coppia di stranieri di origine irachena, marito e moglie, ha scavalcato i tornelli per accedere ai treni.

Il personale di Atm, l’Azienda tranviaria milanese, appena accortosi del fatto, si è diretto verso i due che hanno cercato di scappare. A quel punto è stato richiesto l’intervento anche degli uomini della Polmetro presenti in stazione. Quando la 28enne ha visto arrivare i poliziotti si è scagliata contro di loro aggredendoli, mordendone uno al braccio e colpendo l’altro con un pugno all’avambraccio. Anche se doloranti, gli agenti sono riusciti a fermare la coppia e ad arrestare entrambi. La donna con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre l’uomo è stato denunciato per resistenza.

Subito sul luogo dell’aggressione sono giunti anche i soccorsi che si sono occupati di prestare le prime cure agli agenti malmenati, che fortunatamente hanno riportato solo alcune lesioni. Sono comunque stati portati al Policlinico per essere curati e in seguito sono stati dimessi, uno con una prognosi di sette e l’altro di dieci giorni. Nell’aggressione è rimasta ferita anche un controllore donna in borghese dell’Atm e un dipendente della Security, in servizio al Foro Bonaparte.