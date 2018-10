Milano, 5 arresti per estorsione: picchiavano un imprenditore per riscuotere il denaro

Cinque persone, legate alla 'ndrangheta, sono state arrestate oggi a Milano per aver picchiato un imprenditore con lo scopo di riscuotere un suo debito. Si tratta di quattro uomini e una donna accusati di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.

L'aggressione all'imprenditore, si legge su Milanotoday, è avvenuta all'inizio del 2017 quando l'unica donna arrestata e il suo collega hanno attirato la loro vittima in uno studio professionale. A quel punto, all'improvviso, sarebbero spuntati gli altri tre aguzzini che hanno minacciato e picchiato l'uomo d'affari così da riscuotere il pagamento della somma, ribadendo più volte il loro legame con le cosche Pesce e Bellocco della città di Rosarno.

L'episodio è stato scoperto dalla Direzione investigativa Antimafia di Milano che stava svolgendo un'indagine coordinata con la procura. Indagine che nasce dalle operazioni "Linfa" e "Kerina 2", che aveva permesso di arrestare17 persone e sequestrare più di 150 chili di stupefacenti. Non solo. Nell'indagine è finito in manette anche aEdoardo Novella, figlio di Carmelo, l'ex reggente della 'ndrangheta in Lombardia, ucciso a San Vittore Olona nel 2008. I tre aggressori erano finiti nelle inchieste sul narcotraffico da cui è nata l'indagine sul pestaggio all'imprenditore.