Milano, arrestato lo "specialista" dei furti nei mercati

Si trovava al mercato in zona Vigentino a Milano quando è stato arrestato dagli agenti della polizia che stavano svolgendo semplice servizio di controllo tra le bancarelle. Un quarantenne marocchino è finito nei guai dopo che è stato beccato a sfilare un cellulare dalla tasca di un 28enne italiano. È stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato. Inoltre, dopo una perquisizione al commissariato sono stati trovati altri tre cellulari nelle sue tasche. Il marocchino non era nuovo a questo genere di "prodezze". Il marocchino aveva già numerosi precedenti penali alle spalle ma nonostante ciò aveva la possibilità di aggirarsi liberamente per il mercato rionale di Vigentino si legge sul Milano Today.

La polizia successivamente ha formalizzato anche una denuncia per ricettazione visto che la sua merce veniva poi rivenduta quasi subito sullo stesso luogo dove veniva rubata. L'uomo, stando a quanto ricostruito dagli agenti, era definito un vero e prorpio "specialista" del borseggio.