Milano, blitz al campo rom di via Bonfadini

Blitz dei carabinieri al campo rom di via Bonfadini, a Milano. Dalle 7 di questa mattina i militari, con l'aiuto di un elicottero che ha sorvegliato l'area, sono partite le perquisizioni e gli arresti.

Gli investigatori, spiega Milnotaday, hanno dato esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelari per sei persone accusate di "associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione". Le indagini, che in meno di un anno hanno portato all'arresto di 35 ladri, erano iniziate nel 2016 dopo il sequestro di una fonderia clandestina in via Giacosa a Milano. Lì la banda, guidata da alcuni residenti del campo rom di via Bonfadini, fondeva i gioielli rubati per poi rivenderli. Si tratta di sinti, originari dell'Abruzzo, che rimettavano sul mercato la refurtiva rubata negli appartamenti in varie Regioni del nord: Piemonte, Lombardia e Liguria. I capi della gang, in tre, sono stati catturati nel campo di via Bonfadini dove lo scorso marzo i carabinieri avevano trovati caricatori e munizioni nei bagni comuni, una mini serra con piantine di marijuana in un container ma anche una serie di pezzi e targhe di auto, poi risultate rubate. Gli altri tre arresti sono avvenuti a Novara.