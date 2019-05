Caos in piazza: stranieri aizzano i cani contro gli agenti

È avvenuto in piazza Bettini a Milano: due agenti stavano semplicemente investigando su un tentativo di rapina ai danni di un uomo di 52 anni quando si sono trovati davanti due ragazzi. Lui di 21 anni albanese e lei di 19 ucraina. I poliziotti li hanno fermati, rivolgendo loro alcune domande essendo dei punkabbestia e il 52enne aveva detto che proprio un ragazzo e una ragazza apparentemente punkabbestia avevano tentato di rapinarlo. I due sono andati su tutte le furie e hanno aizzato i cani contro i due poliziotti riferisce il Milano Today. Solo l'intervento dei rinforzi ha permesso alla polizia di arrestare i due ragazzi e sedare i due cani, di cui uno di grossa taglia. L'aggressione agli agenti è avvenuta all'interno di piazza Bottini mentre la tentata rapina al 52enne era avvenuta pochi minuti prima in via Valvassori Peroni.

Per i ragazzi si sono quindi aperte le porte del carcere mentre per i poliziotti hanno beccato dieci giorni di prognosi ciascuno. Per ora sono state formalizzate le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Indagini successive chiariranno se i due giovani sono o meno coinvolti nell'aggressione al 52enne italiano. I cani sembra siano stati mandati all'interno di una struttura che li custodirà al sicuro.