Milano capitale del benessere tra sport, alimentazione e salute

Dal 16 al 23 giugno Milano si trasforma nella capitale del benessere grazie a Healthytude, health week dedicata al benessere a 360 gradi. Salute, alimentazione, sport e tempo libero, ma anche prevenzione, nutrizione, lifestyle e le ultime novità hi- tech al servizio delle persone saranno i temi al centro di un ricco programma di eventi che animerà l'Innovation Design District di Porta Nuova, trasformato per l'occasione in polo del benessere. Esposizioni, talk e workshop, esibizioni sportive, lezioni con maestri di diverse discipline e sessioni di yoga collettive. E poi nutrizione, ricerca scientifica con i maggiori esperti del settore, guidati da un comitato scientifico presieduto dal professor Enrico Gherlone, Rettore dell'Università Vita - Salute San Raffaele. Healthytude nasce dalla volontà di Campus Fandango Club e EY di dare voce a un settore strategico e con tassi di crescita importanti: a livello globale, nel 2017 il valore di questo comparto si è attestato a quota 4.220,2 miliardi di dollari, con un aumento medio annuo del 6,4% dal 2015, quasi il doppio rispetto alla crescita economica globale (+3,6%), e un peso del 5,3% sull'economia mondiale (dati 2018 Global Wellness Economy Monitor). In questo quadro il numero delle aziende italiane è cresciuto del 4% negli ultimi 5 anni, superando quota 150mila unità.