Milano, consigliere Lega insegue la ladra nomade in metropolitana

Aveva da poco cercato, senza successo, di scippare una signora nel mezzanino della metropolitana "verde" di Milano. La ladra nomade qualche istante dopo è stata braccata da Massimiliano Bastoni, consigliere della Lega in regione Lombardia, che ha voluto dimostrare come la situazione in metro sia sempre critica a livello di sicurezza.

"Siamo nel mezzanino della metropolitano della Stazione Centrale a Milano e questo è quello che succede tuti i giorni…" , racconta l'esponente del Carroccio in un video. Subito dopo, avvicina la furfante, spalleggiata da altre due complici. Le tre, capendo di essere state smascherate, si allontano in fretta e furia, fino a darsela a gambe.