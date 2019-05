Milano, in due giorni blocca la metro nove volte. Fermato a Loreto

Ha bloccato la metro di Milano uno, due, tre volte. Fino ad arrivare ben a nove volte in soli due giorni. E proprio quando oggi ha agito per l'ennesima volta rompendo il vetro d'emergenza e azionando il freno, la polizia è riuscita a intercettarlo e fermarlo a Loreto.

Il "paralizzatore" di traffico che in questi ultimi due giorni ha bloccato in metro a Milano centinaia di passeggeri è, secondo quanto riportato, una persona con qualche disturbo mentale.

Ieri ha azionato il freno bloccado la metro M3 a Corvetto, poi la M2 a Loreto e ancora la M1 a Palestro. Non contento, ha agito anche tra Loreto e Rovereto. Alla sera, però, la security lo ha bloccato a Porta Venezia. Le forze dell'ordine, però, lo hanno rimesso in libertà e oggi l'uomo ha riniziato a bloccare la metro finché non è stato fermato di nuovo dalla polizia, questa volta nella fermata metropolitana di Loreto.