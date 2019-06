Milano, egiziano aggredisce due anziani a caso

Ancora violenza gratuita a Milano. Un egiziano di 30 anni ha picchiato a sangue due anziani incontrati per caso. Entrambe le vittime sono state ricoverate in ospedale, gravi ma non in pericolo di vita. Il loro aggressore è stato arrestato e denunciato. Erano circa le 16,30 quando l’uomo è uscito da casa, nel quartiere Forze armate, zona ovest di Milano, poco lontano da San Siro, e ha incrociato quella che sarebbe stata la sua prima vittima, un 80enne. Lungo la strada infatti stava camminando un anziano con in mano un bastone per le tende appena acquistato in in negozio. L’egiziano ha sottratto il bastone all’uomo e ha iniziato a colpirlo con violenza sul viso.

Quando sul posto sono giunte le Forze dell’ordine e una ambulanza, del 30enne non vi era più traccia. Il personale medico ha soccorso sul posto l’anziano e, viste le sue condizioni, ha deciso di trasferirlo in ospedale dove è stato ricoverato. Intanto l’egiziano ha proseguito il suo viaggio tra Baggio e Cusago, percorrendo qualche centinaio di metri. Proprio qui ha incontrato la sua seconda vittima, un altro pensionato di 70 anni. L’aggressione è stata differente rispetto alla precedente. Questa volta infatti l’uomo è stato colpito e picchiato con una bicicletta.

Subito dopo aver picchiato l’anziano è stato arrestato dagli uomini della Polizia locale. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato l’egiziano, risultato regolare nel nostro Paese, a scatenare la sua folle rabbia contro i due anziani. Agli agenti avrebbe raccontato di averli picchiati perché gli dovevano dei soldi. Questa versione che non risulta al momento credibile è ancora da verificare. E' stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Verrà denunciato per lesioni.