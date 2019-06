Milano, incendiata la lapide in memoria dei caduti della Resistenza

La denuncia arriva dall'Anpi di Milano. La fotografia non lascia margini di dubbio: la lapide in onore della Resistenza è stata danneggiata da ignoti. Siamo in via Guerzoni/Ciaia, in zona Dergano a Milano. Qui il marmo con i nomi dei caduti della Liberazione e dei volontari delle Brigate internazionali "a difesa della repubblica spagnola" è macchiata dal nero del fumo. Qualcuno nel pomeriggio di ieri ha incendiato la corona di alloro posta in ricordo delle vittime.

L'Anpi si è subito mobilitata. La sezione di Dergano ha convocato per oggi un presidio alle ore 18. " Ieri 9 giugno, nel pomeriggio, con un atto vandalico hanno bruciato la corona della lapide di via Guezoni/Ciaia. Questa lapide - si legge nel comunicato - è stata posta per ricordare i tanti Caduti del quartiere di Dergano. Questo vile atto non solo addolora coloro che si riconoscono nei valori dei martiri che hanno sacrificato la loro vita, ma ferisce nelle viscere i sentimenti di una comunità che ha strenuamente voluto ed ottenuto questa lapide al fine di non dimenticare. Non solo hanno bruciato la corona ma hanno anche strappato le bandiere sotto la lapide. Rammento che un atto analogo era avvenuto nel gennaio del 2013. Per testimoniare la nostra ferma opposizione al fascismo, oggi 10 giugno alle ore 18,00 ci sarà un presidio. Vi invito a partecipare e a portare un fiore al partigiano ".