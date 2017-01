Milano, maxisequestro di colla pericolosa a un imprenditore cinese

Merce contraffatta importata in Italia da un imprenditore cinese e quindi smerciata con certificati di conformità falsificati: questo l'oggetto di un maxisequestro operato dalla Guardia di Finanza in un capannone a Milano.

Come riporta l'edizione meneghina di La Repubblica, gli uomini del nucleo Fiamme Gialle di Torino hanno ordinato il sequestro di oltre un milione e mezzo di articoli di merce pericolosa: in particolare molti oggetti di cancelleria. Si tratta soprattutto di colla del tipo utilizzata dei bambini per i compiti di scuola, ma anche di giocattoli e materiale elettrico di vario genere.

L'operazione è partita dopo un controllo effettuato nel negozio di un imprenditore cinese nella zona di Milano dove sorge Chinatown. Lo stesso negoziante è proprietario di un capannone dove erano immagazzinati centinaia di migliaia di articoli contraffatti - e pericolossisimi - che sono stati quindi sequestrati.

L'uomo è stato arrestato insieme ad un collega ed ora entrambi rischiano fino a quattro anni di carcere, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge italiana.