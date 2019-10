Notte di follia: uno straniero gira armato e assale i poliziotti

Notte di pura follia a Milano dove un uomo, originario dello Sri Lanka, si è aggirato per le vie cittadine armato di coltello. All’arrivo delle Forze dell’ordine lo straniero ha assalito gli agenti che alla fine sono però riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo. Come raccontato da milanotoday, tutto sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre in zona Niguarda.

Un 47enne, già conosciuto alla polizia per precedenti di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, si aggirava nel quartiere impugnando un coltello. L’uomo è stato notato da una volante che stava effettuando un giro di sorveglianza, e gli agenti si sono avvicinati per fermarlo ed effettuare un controllo. A quel punto sono stati aggrediti e hanno dovuto chiamare i rinforzi.

Sul posto è quindi giunta anche la Accursio Bis per prestare aiuto ai colleghi del Commissariato Greco Turro. L’aggressore è stato così immobilizzato e arrestato in via Luigi Ornato. Dovrà rispondere dell’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente durante la colluttazione nessun agente è rimasto ferito.

