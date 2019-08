Milano, ragazzo investito in bici in via Rombon: è gravissimo

Tragica alba a Milano, dove un ragazzo è stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, è ora in gravissime condizioni. Ricoverato con leggere contusioni il guidatore dell’auto. Ancora da chiarire la dinamica. La notizia è stata riportata da milanotoday, secondo cui l’impatto è avvenuto questa mattina, lunedì 25 agosto, verso le 4,45 in via Rombon, a Milano.

Il giovane, un 24enne di origini straniere, a bordo della sua bici, si sarebbe scontrato violentemente con una vettura, una Citroen C3 condotta da un ragazzo di 23 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto si stava dirigendo verso Segrate, quando a un certo punto si sarebbe trovato davanti il 24enne che stava attraversando la strada da destra verso sinistra. Il conducente dell’auto non sarebbe riuscito a evitare il tragico e violentissimo impatto. Un’ambulanza e una automedica sono giunte sul luogo dell’incidente per soccorrere entrambi i feriti.

Il ciclista è stato trasportato all’ospedale Niguarda in gravissime condizioni e sarebbe in pericolo di vita. Anche il guidatore dell’auto è stato soccorso e portato all’ospedale di Sesto San Giovanni. Avrebbe però riportato solo lievi contusioni. Gli agenti della Polizia locale si stanno occupando di tutti i rilievi per riuscire a capire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità delle due persone coinvolte.

