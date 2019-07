Milano, rissa tra stranieri in Stazione Centrale. Carabinieri feriti

Ieri sera, venerdì 26 luglio, davanti alla Stazione Centrale di Milano alcuni stranieri hanno iniziato una violenta colluttazione. Quando sono intervenuti i carabinieri per sedare la rissa, sono stati aggrediti a loro volta dai due gruppi che stavano litigando tra loro. Tre militari sono finiti in ospedale, feriti per fortuna in modo leggero. Cinque persone sono state bloccate e due sono finite in manette. Tre ragazzi sono stati portati in ospedale. Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri, verso le 22,15, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, in piazza Duca d’Aosta, praticamente di fronte alla stazione dei treni di Milano.

Da quanto emerso sarebbero stati due gruppi di stranieri a iniziare una rissa, a colpi di bottigliate, calci e pugni. Sul luogo è giunta una macchina dei carabinieri, intervenuti per cercare di sedare gli animi. Quando però i militari si sono avvicinati ai due gruppi, costituiti da circa una quindicina di persone ciascuno, sono stati aggrediti anche loro con calci e pugni. Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze.

Tre stranieri rimasti feriti durante la rissa, due 25enni e uno di 26 anni, sono stati trasportati dal personale del 118 al Policlinico e al San Carlo. Mentre i tre carabinieri feriti in modo più leggero, sono invece stati accompagnati al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Durante l’operazione condotta dalle Forze dell’ordine cinque persone sono state bloccate e due arrestate. Si tratterebbe di due cittadini afghani. Tutte le altre persone coinvolte nella rissa notturna sarebbero invece riuscite a scappare, facendo perdere le loro tracce.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?