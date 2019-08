Milano, rubano pin delle carte di credito: arrestati due romeni

Due furbetti romeni - di 39 e 41 con precedenti - sono stati fermati dalla polizia ferroviaria dopo alcuni movimenti sospetti: la coppia raggirava tutti i viaggiatori che usufruivano dell'emettitrice automatica di biglietti in stazione Centrale a Milano. Gli agenti avevano notato che entrambi erano appostati misteriosamente nei paraggi della macchinetta da circa un'ora.

L'organizzazione

Gli autori del tentato colpo avevano installato una microcamera per tentare di osservare i movimenti delle mani dei pendolari al fine di scoprire i pin personali grazie anche all'ausilio di uno "skimmer", un apparecchio elettronico in grado di immagazzinare le informazioni contenute all'interno delle singole carte di credito.

I due, al termine dell'appostamento, avevano cercato di avvicinarsi all'emettitrice per toglierne il congegno con l'intento di passare del tutto inosservati. La polizia però ha avuto molti sospetti sulle azioni della coppia e ha deciso di bloccarli: con loro avevano la ricevuta di un prelievo da 6mila sterline, a testimonianza di come qualcuno fosse già caduto nella loro trappola. Inoltre avevano due schede con banda magnetica: come riportato da La Stampa, molto probabilmente sarebbero servite per clonare le carte degli ignari viaggiatori.

I furbetti speravano di fare cassa proprio nel giorno di Ferragosto, in cui c'è un notevole viavai di turisti in città: entrambi sono stati però fermati dopo aver tentato di acquisire centinaia di codici pin e di tracce magnetiche.