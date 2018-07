Milano, spari nel campo nomadi di via Chiesa. Ferito un uomo

Far West nel campo nomadi di via della Chiesa Rossa a Milano. Questa mattina intorno alle 11 diversi residenti della zona hanno avvertito degli spari e hanno chiamato i carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo ferito. Si tratta del 30enne Danny D., raggiunto da un proiettile nel polpaccio sinistro. Secondo quanto riportato da Milano Today, l'uomo è fuori pericolo ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Su quanto è accaduto si è espressa Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale di Forza Italia: "Ora cosa dirà il sindaco Sala, che censire i campi non è una priorità? Intanto i campi nomadi di Milano sono allo sbando e si continua a sparare. La delinquenza e l'illegalità sono una costante. La sinistra a Palazzo Marino non se ne preoccupa, per loro la criminalità dilagante nei campi non è un problema. I campi rom - conclude Sardone - vanno superati, non è accettabile vedere ovunque queste zone di degrado e squallore in città".