Milano, uomo trovato morto vicino alla scuola: a ucciderlo un proiettile alla testa

A notare quel corpo, immobile, su una macchina ferma è stato un agente della polizia locale, mentre era in servizio. Ma quando si è avvicinato e ha capito che qualcosa non andava era ormai troppo tardi, perché questa mattina, infatti, un uomo di 64 anni è stato trovato morto all'interno di un'automobile, una Toyota Yaris, ferma in via delle Forze Armate, a Milano. Secondo quanto riportato da Milano Today, l'agente e i sanitari del 118, arrivati sul posto per soccorrerlo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'uomo, fermo con la vettura sullo sparitraffico all'angolo con via Valdagno, avrebbe perso la vita a causa di un colpo di pistola alla testa. A dare l'allarme, intorno alle 8.20, l'agente che stava svolgendo lì il servizio scuola, facendo cioè attraversare i bambini diretti a scuola. In base alle prime ricostruzioni, ancora tutte da chiarire dagli inquirenti, all'interno dell'auto del 64enne (chiusa a chiave) sarebbe stata ritrovata l'arma che l'uomo potrebbe avere utilizzato per spararsi.

Per ora, infatti, l'ipotesi più plausibile è che l'anziano si sia tolto la vita volontariamente. Tutta via sono in corso gli accertamenti da parte di polizia Locale e Scientifica su macchina e pistola, per verificare l'esatta dinamica dell'accaduto.