Milionari grazie all'e-commerce La Lombardia sale sul podio

Diventare milionari con l'e-commerce: la Lombardia è in testa alla classifica delle regioni con più venditori milionari su eBay.

Secondo i dati della società di vendite sul web, il numero di utenti milionari è in continua crescita in Italia. Nel 2017 oltre 121 attività online hanno avuto fatturati superiori a 1 milione di dollari, un dato in crescita del 5 per cento rispetto al 2016 e addirittura del 15 per cento rispetto a due anni prima. La Lombardia si conferma particolarmente portata per i nuovi modi di fare impresa. La regione è infatti seconda nella classifica di quelle con più venditori milionari con il 17 per cento, preceduta solo dalla Campania (25%). A chiudere la classifica, Sicilia e Puglia con, rispettivamente, il 10 per cento e il 9 per cento.

Proprio in Lombardia, in provincia di Milano, è basata Trovagomme, un'attività online specializzata nella vendita di pneumatici e cerchi in lega. Nata come azienda famigliare nel 1955, oggi ha ben quattro persone dedicate al negozio «virtuale» e gestisce circa 100 ordini al giorno. I settori preferiti da questi venditori di successo? La categoria con il maggior numero di milionari si conferma l'elettronica di consumo (38%), seguita da casa e arredamento (32%). Chiudono i ricambi auto e moto (23%) e abbigliamento (7%). Sulla piattaforma online quasi sette venditori italiani su dieci vendono i propri prodotti all'estero. «Siamo particolarmente felici di veder aumentare anno dopo anno il numero di venditori milionari su eBay - dichiara Susana Voces, general manager della società per Italia e Spagna -. Questi dati dimostrano come la nostra piattaforma sia sempre di più un abilitatore e un acceleratore di business di successo».

RC