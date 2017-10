Mille famiglie per il "Village" sui Navigli

Sono oltre mille le famiglie che hanno manifestato interesse a partecipare a «Urban Village Navigli», la nuova iniziativa immobiliare di Cohousing.it, il portale che riunisce una community di oltre 25mila persone. Il progetto verrà presentato pubblicamente nella serata di giovedì presso Base (Via Bergognone 34). Gli oltre 850 posti disponibili per assistere alla presentazione del progetto sono andati esauriti in soli tre giorni. «Urban Village Navigli» sorgerà al civico 18 di via Pestalozzi, nei pressi del Naviglio Grande e della chiesa di San Cristoforo, dove un vecchio complesso scolastico appartenente al «Fondo Scoiattolo» gestito da Bnp Paribas Reim Sgr spa per conto della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, verrà demolito per far posto a cinque nuovi edifici. Le famiglie che si sono prenotate costituiranno il primo gruppo promotore e grazie a questo lavoro preventivo si avvierà il processo di acquisizione definitiva dell'immobile, dell'avvio dei lavori e di progettazione partecipata. L'avvio dei lavori di costruzione è previsto per l'inizio del 2018, mentre le opere di demolizione e scavi sono in corso. Coordinatrice dell'operazione è NewCoh, la società che ha portato il cohousing in Italia e che ha già promosso diversi progetti: il primo fu lanciato a Milano nel 2007 (Urban Village Bovisa), seguito da altre cinque iniziative, di cui due ancora in corso di completamento.