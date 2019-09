Mobilità elettrica, la città del futuro è già realtà

É tutto pronto per la terza edizione di «E-mob», la rassegna sulla mobilità elettrica presentata a Palazzo Marino. Il Festival dell'eMobility in calendario a Palazzo Lombardia da giovedì 26 a sabato 28 settembre cercherà di far capire che la rivoluzione elettrica è già una realtà. E lo confermano le vendite in forte crescita dei veicoli di tutti i comparti della mobilità. «Questo è un momento strategico per la mobilità elettrica - spiega Marco Granelli, assessore alla Mobilità -. Percepiamo chiaramente un salto di sensibilità da parte dei cittadini e di qualità da parte di operatori e fornitori. Sono vincenti le politiche sulla mobilità urbana così come le nuove tecnologie, per esempio sui veicoli e sui sistemi di ricarica elettrica».

Ad aprire la tre giorni di conferenze sarà la piattaforma per una «Mobilità Olimpionica a basso impatto ambientale», un decalogo elaborato dagli esperti della comunità di «E mob» per rendere «carbon free» i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026. I progetti «elettrici» raccontati saranno quelli di Milano, Torino e Bologna, nonché le buone pratiche emerse dalla consultazione delle oltre 130 amministrazioni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. Al festival in piazza Città di Lombardia ci saranno veicoli attuali e futuri, per la mobilità pubblica, privata, industriale molti dei quali da provare nell'area test. Fra questi si segnala lo spazio di A2A Energy Solutions presso il quale sarà possibile conoscere la nuova proposta di mobilità elettrica e l'area espositiva di Atm con tutta la flotta elettrica dall'autobus al nuovo filobus (prossimo ad attraversare le vie di Milano), alle auto aziendali: investimenti che rientrano nel piano full electric dell'azienda che prevede entro il 2030 la sostituzione dell'intero parco mezzi. Sarà, inoltre, l'occasione per presentare le nuove bici elettriche di BikeMi. Ma il programma è estremamente ricco si parla di infrastrutture, sostenibilità, modalità di ricarica, motori, tecnologie, riciclo e riutilizzo delle batterie, sharing mobility e professioni

Aruz