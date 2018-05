La modella dell’Isola dei famosi: "Portatemi la cocaina a casa..."

Al centro dell'indagine dei carabinieri "The hole", Il buco, che ieri mattina a Milano ha fatto scattare le manette ai polsi di 23 balordi, c'è un centro estetico della provincia meneghina. Si tratta del "Beuty center" di via Turati a Cerro Maggiore, al confine con Legnano, intestato a un prestanome per conto di Massimo Rosi, trafficante arrestato il 9 maggio di due anni fa. Dopo lunghe indagini, però, gli inquirenti sono riusciti a trovare il fil rouge che lega gli spacciatori della periferia alla Milano by night frequentata chef, architetti, manager, sconosciute fidanzate di "tronisti" e modelle. Tra queste, secondo il Corriere della Sera, anche una meteora dell'Isola dei famosi.

"Allora dove abita?" , chiede uno dei pusher intercettati parlando di una modella italo-brasiliana che, tra le altre cose, avrebbe anche partecipato all'Isola dei famosi. E l'altro: "Viale Majno" . "No, no, la fi..., la modella..." , insiste. "Ah, Sant’Andrea, via Sant’Andrea... Incomincia ad andare" . Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il locale di Cerro Maggiore era la base degli incontri tra i trafficanti per la gestione degli affari. La droga era destinata sia alle "piazze" di spaccio al dettaglio di Milano e hinterland, sia al mondo della movida milanese di corso Como e centro città. "A vip e modelle - spiegano i carabinieri - gli stupefacenti passati per le mani della 'ndrangheta veniva recapitato a domicilio" . Solo nell'operazione di ieri sono stati sequestrati oltre 300 chili di droga che venivano stoccati in appartamenti e garage prima di essere distribuiti nelle principali città di Lombardia, Piemonte e Liguria. Grazie a appostamenti e intercettazioni, i militari hanno registrato più incontri nel centro estetico tra i cugini Domenico e Antonio Barbaro, dell'omonimo clan 'ndranghetista. "I cugini Barbaro - spiegano gli investigatori - erano il collegamento con il 45enne Antonio Agresta di Platì, implicato in processi di 'ndrangheta a Volpiano (Torino, ndr)" .