Il modello è il «sindaco-deputato»

(...) (non 15 come ora), con buoni assessori e con una presa diretta sul Governo e sul Parlamento. Anche per questo, e non solo polemicamente, ho citato l'amico De Corato, senatore e vicesindaco di Milano. Il mio modello è stato un mio allievo, che qui mi permetterai di ricordare, esempio compiuto di «spending review»: Gianluca Bonanno che nel contempo era, con il solo stipendio di europarlamentare, sindaco di Borgosesia, vicesindaco di Varallo e consigliere provinciale. Risparmiando sugli stipendi e sulle spese di missione. Ecco perché sarei in grado, come lo sono per Sutri, di essere parlamentare e sindaco di Sirmione. E, in ogni caso, lo farei a tempo mentale pieno. Sutri non ha mai avuto un sindaco così presente, così attivo, così ingombrante. Per questo, per il tuo gradito invito a cena, rilancio invitandoti io, il 14 e il 15 Settembre, quando apriremo il museo di Palazzo Doebbing , il più bello del Lazio, con 8 mostre, da Tiziano a Pellizza da Volpedo, alla presenza di Berlusconi e Tajani che titoleranno con me una strada a Marchionne, il ministro della Istruzione Marco Bussetti e il presidente della Fondazione Roma Emmanuele Emanuele. Più svariati ambasciatori. E tu, con noi. Se lo vorrai. Per vedere com'è il tempo pieno di un vero sindaco.

Vittorio Sgarbi