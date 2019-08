Al Monumentale un viaggio tra arte e memoria

Pronti via, parte «Museo a cielo aperto». L'appuntamento è per oggi dalle ore 10 alle 13. Si rinnova così la manifestazione di eventi gratuiti che portano teatro, musica, cinema e visite guidate al Cimitero Monumentale.

La rassegna è promossa dal Comune e realizzata da Fondazione Milano. Ogni ultima domenica del mese, fino a ottobre, sarà possibile scoprire e riscoprire in modo insolito uno dei tesori d'arte e memorie della città, e non solo. Taglio del nastro in mattinata all'insegna della musica contemporanea-jazz con un video dedicato ad Andrea Dulbecco. Ma occhio alle visite: dalle 10 alle 10,30 e alle 11 dal piazzale esterno partiranno tre «escursioni» guidate a cura dei volontari del Servizio civile e del personale dipendente del Cimitero che permetteranno al pubblico di scoprire il ricco patrimonio del Monumentale. L'itinerario delle 10 propone una passeggiata dal titolo «Citazioni d'autore: viaggio nelle fonti», un breve viaggio tra le fonti, tra quei «segni già svolti» che seppero trasformare questo luogo in una sorta di «Atlante della memoria» chiamato a custodire quanto prodotto in millenni di civiltà. La passeggiata delle 10,30 dal titolo «Un museo tra gli alberi», accompagna alla scoperta del Monumentale da un altro punto di vista: questo non è solo il più grande museo a cielo aperto di Milano, ma anche un parco secolare. Il percorso, che comprende alcuni dei monumenti più noti, si snoda per i vialetti ed è consigliato a chi non abbia mai visitato il Monumentale. Nel percorso delle 11, «Milan VS Inter» si andrà alla scoperta dei principali personaggi che hanno contribuito a rendere grandi le due squadre di calcio di Milano, il Milan e l'Inter. Nel Famedio del Monumentale, oltre ai fondatori (Kilpin e Muggiani), si trovano alcuni tra i più celebri calciatori (Meazza, Lana, Maldini e Ferrario), dirigenti (Motta e Rizzoli) e sponsor (Pirelli).