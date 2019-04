Mostre, musei aperti e Guerre stellari aspettando il design

Questo weekend la città è già un brulicare operoso per l'arrivo della settimana del Design, in assoluto l'evento più internazionale dell'anno che vedrà centinaia di mostre e installazioni pubbliche. Nel frattempo, però, vale la pena fare un tuffo nell'arte visto che, come in tutte le prime domeniche del mese, i musei civici saranno aperti gratuitamente.

MUSEI E MOSTRE

Aperti e gratis la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, l'Acquario Civico, i Musei del Castello Sforzesco (Museo della Pietà Rondanini, Pinacoteca, Museo d'Arte Antica, Museo delle Arti Decorative, Museo degli Strumenti Musicali, Museo della Preistoria e Protostoria), la Galleria d'Arte Moderna, il Museo di Storia Naturale, il Museo Archeologico, la Casa Museo Boschi di Stefano, lo Studio Museo Francesco Messina. lngresso gratuito anche alle Gallerie d'Italia e alla collezione permanente del Mudec. Ma aldilà dei musei, gli appassionati d'arte contemporanea potranno giovarsi delle interessanti mostre inaugurate in questa settimana per la art week: segnaliamo da non perdere: Ipervisualità. Quando l'invisibile diventa visibile - Opere video dalla Collezione Wemhöner, a Palazzo Dugnani; le installazioni di Carlo Amorales ala Fondazione Pini, Il meraviglioso mondo della natura: una favola tra arte, mito e scienza a Palazzo Reale, la personale di Anna Maria Maiolino «O amor se faz revolucionàrio» al Pac, la brasiliana Lygia Pape alla Fondazione Carriero. Oggi, giorno dell'anniversario della morte di Raffaello Sanzio (6 aprile 1520), la Pinacoteca Ambrosiana è aperta gratuitamente per celebrare il cartone restaurato della Scuola di Atene.

SPETTACOLI

Tantissima offerta, anche questo weekend, dai teatri milanesi. Per gli appassionati del genere, segnaliamo agli Arcimboldi lo spettacolo di Wec World Entertainment Company che presenta, per la prima volta in Italia, Star Wars: A New Hope in concerto, la proiezione del film completo in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra. Per la musica pop, fan in trepidazione per il concerto dei Thegiornalisti che stasera tornano sul palco del Mediolanum Forum di Assago Milano. Gli amanti della grande musica napoletana, potranno invece assistere al Teatro Menotti allo spettacolo di Mariangela D'Abbraccio e la band Musica Da Ripostiglio che portano in scena «Napule è... n'ata storia», con canzoni di Pino Daniele, parole e versi da Eduardo De Filippo e altri grandi autori napoletani del 900. Per il teatro di prosa, invece, sono in scena al Manzoni due mattatori: Michele Placido e Anna Bonaiuto nella piece «Piccoli crimini coniugali».

BAMBINI

Per il weekend dei bambini, segnaliamo: alla Cripta di San Sepolcro, è in programma un ciclo di laboratori per bambini per scoprire Leonardo da Vinci ed Andy Warhol divertendosi, tra immagini e animazioni 3D, opere originali e colorati disegni. Alla mostra Leonardo3 Museum di Milano, visita animata per bambini dai 7 agli 11 anni. I piccoli partecipanti si ritrovano a sfidare Leonardo, uno dei più grandi geni del passato. Alla Scala, domani alle 16, si svolge il concerto per i bambini Gli oboi della Scala. Allo spazio «Scatola Magica» del Piccolo Teatro Strehler vanno in scena gli spettacoli Il principe ranocchio swing e Capuccetto rosso rock, drammaturgia e regia Stefano de Luca dalle fiabe dei fratelli Grimm.