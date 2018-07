"Movieweek", festival senza vincitori

Non credeteci. Se vi diranno che la prima edizione di «Movieweek» in programma dal 14 al 21 settembre è un esperimento nuovo, non credeteci. Perché di inedito c'è soltanto il contenitore. Il marchio, insomma. All'interno ci sono realtà rodate e ciò non vuol certo dire che siano brutte. Anzi. Come sempre e in ogni famiglia, ci sono cose ottime - il festival del documentario Visioni dal mondo giunto alla quarta edizione sponsorizzata Unicredit, una rappresentanza dei film sportivi targati Ficts, Le vie del cinema con i titoli più interessanti passati alla Mostra di Venezia - e operazioni meno fortunate ma pervicacemente ostinate a non gettare la spugna come Fuoricinema giunto al terzo anno con risultati discutibili che gli organizzatori (Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele Salvatores e Lionello Cerri con il supporto del Corriere della sera) almeno per il 2017 attribuiscono al maltempo che colpì l'ultima rassegna.

Come si vede, tutto di vecchio, ma con una sana lucidata e rispolverata. E se aggiungiamo la presenza di Milano film network che non è certo inedita, il panorama si completa. Il merito è quello di aver restituito compattezza a una materia che rischiava di risultare fin troppo dispersiva con il pericolo di aver appiattito le specificità individuali. Conforta tuttavia il fatto che ognuna delle varie anime di questa sospirata «Movieweek» presenteranno le proprie iniziative personalmente. Altro merito è aver coinvolto tutte le anime cinefile della città, comprese alcune sale a gestione familiare come Centrale, Mexico, Palestrina, sorprendentemente collocate dall'assessore alla cultura in aree popolari. Il Centrale è in via Torino e il Mexico nel quartiere della moda. L'Ariosto, in orbita Anteo, è figlio di Spaziocinema.

La maledetta buccia di banana non ha impedito di dare forma a questa settimana che ospiterà proiezioni quasi tutte gratuite, incontri, dibattiti, la mostra di Claudia Cardinale, il ricordo di Ermanno Olmi, la festa della prima candelina del Palazzo del cinema, l'arte sul grande schermo con Michelangelo inifnito di Sky.