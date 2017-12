Il Natale Confesercenti per i progetti della Lilt

Ancora una volta dedicato alla beneficenza il Christmas Charity Party promosso da Confesercenti Milano con la raccolta fondi in favore della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) organizzato da «Giuliano a Milano» in piazza Velasca 4, ultima apertura della notissima insegna di ristoranti di Cesenatico (www.dagiulianofood.it) che per l'occasione ha varato «Giuliano Ama Milano», la griffe nata per marchiare gli eventi di beneficenza che la chef Liliana Succi, il marito Gabriele Sassi e il figlio Alessio organizzeranno sotto la Madonnina così come già fanno da anni nella sede madre di Cesenatico. E così l'intero incasso della serata (cena più lotteria) è stato questa volta interamente devoluto alla Lilt a sostegno di due progetti della Struttura complessa di pediatria della Fondazione Irccs - Istituto nazionale dei Tumori di Milano: Ambulatorio di Odontoiatria pediatrica e Attività ludico didattiche e scolastiche. Benvenuto del presidente di Confesercenti Milano Andrea Painini: «Questa per me è la serata più bella dell'anno, qui c'è tutto il cuore e le cose più importanti: la famiglia, il lavoro e gli amici con i quali oltre a condividere un bellissimo momento e un'ottima cena abbiamo deciso di fare del bene». Commossa fino alle lacrime Liliana Succi che auspicando una società in cui tutti abbiano il diritto a essere ben curati, ha sottolineato di essere orgogliosa, insieme alla sua famiglia, «di poter sostenere un progetto essenziale e sono grata di aver ricevuto questa opportunità e avere tutti voi qui questa sera». La dottoressa Maura Massimino, direttore dell'Unità pediatrica dell'Istituto Tumori ha descritto quanto fatto e i progetti futuri, ringraziando Liliana e Alessio per l'ospitalità. Ringraziamenti del presidente Lilt Milano professor Marco Alloisio per Confesercenti e «Giuliano a Milano», con consegna al presidente Painini e a Liliana Succi di un attestato di benemerenza.