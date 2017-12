Natale a ritmo di gospel: Milano a stelle e strisce

Ferruccio Gattuso

Ci hanno viziato, e ormai come farne a meno? Sono i cori gospel americani che sbarcano in città per festeggiare Natale sulle avvolgenti armonie della musica nera. Quella sacra, però, perché se il blues è la cosiddetta «musica del diavolo», il gospel è il caldo abbraccio di voci afroamericane alla storia più tenera dell'anno. Credenti o no, chi ascolta cori gospel ci mette poco a dire che cantare «halleluiah» in quel modo è tutta un'altra cosa. Ben diversa dalle modeste canzoncine post-conciliari con melodie sanremesi che ci tocca ascoltare troppo spesso nelle nostre chiese. Il tempo del gospel scocca al Teatro Nazionale: dove stasera alle 21 è protagonista il Benedict Gospel Choir del South Carolina. Diretto dal reverendo Darryl Izzard, vincitore di cinque edizioni del «Black Music Caucus Gospel Choir» di New York e considerato da dieci anni il miglior gruppo americano, questo ensemble composto da 35 elementi è celebre per la sua capacità di attingere ai generi più diversi. Non solo gospel, ma anche blues, reggae e musica africana.

Il Benedict Gospel Choir ha accompagnato, negli Stati Uniti, artisti di fama mondiale come Madame Tramaine Hawkins, Pastor Shirley Caesar, Donald Lawrence del Tri-City Singers e Ricky Dillard della New Generation Chorale of Chicago. Da questa parte dell'oceano, il Benedict ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano nel 2000. Al Teatro Nuovo saranno due gli eventi legati ai gospel. Giovedì sera alle 20.45 il «Pastor Ron Gospel Show» debutta a Milano dopo aver girato l'Italia. A guidare la formazione dei sei elementi, è il vulcanico Pastore Ronald Hubbard, conosciuto negli Usa per la sua personalità carismatica. Sullo stesso palcoscenico il 24 alle 17 ci sarà il «Christmas Gospel The Harlem Voice», guidato dal Pastore Eric B. Turner, membro dell'attuale formazione dei mitici Temptations, è stato attore in diversi musical a Broadway e ha cantato per Anita Baker e Chaka Khan: per loro, la ricetta non resta confinata al gospel. Tutti i membri di The Harlem Voice vantano collaborazioni con artisti come Mariah Carey, Yolanda Adams, Shakira, Ronda Ross. La cavalcata gospel si concluderà al Blue Note, dove dal 26 al 31 saranno protagonisti gli Angels in «Harlem Gospel Choir», una delle formazioni più importanti del mondo, nota per la storica interpretazione del brano degli U2 «I Still Haven't Found What I'm Looking For». Doppio concerto alle 21 e alle 23.