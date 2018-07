Nel Pd verso una sfida fra Comincini e Nahum

Una possibile sfida fra Eugenio Comincini e Daniele Nahum. Per la segreteria del Pd metropolitano potrebbero vedersela il neo senatore ed ex sindaco di Cernusco sul Naviglio e l'ex responsabile Cultura del partito, già vicepresidente della Comunità ebraica di Milano.

I tempi della partita non sono certi, perché il congresso milanese non è stato fissato, e anzi potrebbe celebrarsi insieme a quello nazionale, forse ai primi del 2019. Quel che pare certo è che l'attuale segretario, Pietro Bussolati, non dovrebbe riproporsi, anche per la recente elezione in Consiglio regionale. I due principali aspiranti alla successione, quindi, potrebbero essere già in campo. Comincini è uscito allo scoperto e con un'intervista su Affaritaliani ha messo «a disposizione» la sua candidatura. Ha 46 anni il senatore Comincini, ed era renziano quando dalla parte di Matteo Renzi, allora outsider e «rottamatore», non si era schierato nessuno dei dirigenti di partito, né a Milano né in altre segreterie provinciali italiane. È poi arrivato il momento in cui sul carro del Renzi trionfante sono saliti in tanti, quasi tutti. Lui renziano lo è rimasto e all'area renziana si riferisce in primo luogo, con la sua candidatura, lanciata con largo anticipo, probabilmente, anche per fermare movimenti, voci e manovre varie. Da sindaco di Cernusco ha meritato il bis e ha contribuito alla vittoria del suo successore, in una tornata elettorale che per il partito è stata molto ingenerosa. Per essere candidato avrebbe bisogno di una deroga, vista l'incompatibilità con la carica senatoriale, ma deroghe simili sono già state concesse e l'incompatibilità potrebbe essere cancellata in sede di revisione statutaria.

L'alternativa all'area renziana potrebbe essere incarnata da Daniele Nahum, oggi primo dei non eletti in Comune. Nahum, per un paio di anni è stato responsabile culturale nella segreteria di Bussolati, prima di essere «esautorato» per la rottura col segretario. Nahum, 35 anni, è piuttosto noto a Milano per le sue posizioni libertarie, non è un volto della vecchia sinistra e con la sua candidatura la sinistra interna potrebbe tentare di far breccia nell'area (ex) renziana del partito.

AlGia