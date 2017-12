Non solo panettone, è qui la festa più dolce

Camilla Rocca

Natale non è Natale senza il panettone. E se qualcuno non apprezza i canditi? Non ama la burrosità del dolce meneghino? D'altronde in Lomba rdia sono molti i dolci delle feste: da Cremona con il torrone, nato per celebrare le nozze tra Bianca, figlia del duca milanese Filippo Maria Visconti, e Francesco Sforza; alla spongarda di Crema, un pane dolce di lunga conservazione, speziato, arricchito di frutta secca legata dal miele; dal pantramvai tipico della Brianza, lievitato dalla forma rettangolare e uvetta; alla bisciola o pan di fich della Valtellina; dalla miascia di Como fatta con pane raffermo (pan poss in dialetto), farina bianca e gialla, frutta fresca e secca; alla bossolà, la ciambella casalinga della tradizione bresciana; da Lodi con la sua tortionata alle mandorle; a Pavia con l'immancabile torta Paradiso e le Ofelle di Parona; per finire nel varesotto con gli immancabili amaretti di Saronno. Dove trovare qualche specialità alternativa al panettone per le feste a Milano? Alla pasticceria La Martesana, nel doppio indirizzo di via Cagliero e via Sarpi c'è l'imbarazzo della scelta tra la tradizionale veneziana ai marron glacès e la torta moderna Divina: senza glutine, frolla di riso, mousse di mango e frutto della passione. Un caffè gastronomico dove passare qualche ora di serenità accanto a piazza del Duomo, qui il pasticcere Galileo Reposo ammalia con creazioni artigianali di cioccolato realizzate a mano e alcune tra le migliori praline della città. Se la boulangerie francese è il sogno goloso merita fare un salto Da Giacomo in viale Sottocorno, tanti dolci parigini ma anche le gole pelose dolce tipico toscano delle sorelle Giulia ed Elena Monti. Da Panzera, storica pasticceria in viale Montesanto e ora anche all'interno della Stazione Centrale, si trovano tra le migliori scorzette al cioccolato e chichingeri al liquore, da prendere al volo insieme al treno. Da Enrico Rizzi, in via Cesare Correnti, zona Carrobbio, il lusso è in macaron: un vero e proprio gioiello composto da una deliziosa ganache di cioccolato bianco Valrhona e Champagne Dom Pérignon 2009, racchiusa tra due preziose coques dorate, perfetto per un Natale scintillante. Da Ile Douce in zona Isola oltre a tante tipologie di biscotti da appendere all'albero di Natale, hanno creato tre monoporzioni natalizie: Noel, un scintillante alberello di ganache al cioccolato fondente e grue di cacao; Snow, una candida glassa dal cuore di geleè di pere marinate al vin brulè e Magic, intrigante mouselline ai marroni e pompelmo. Da Cova in Montenapoleone è il regno di gianduiotti, boules, cremini e croccantini vengono incartati uno ad uno e proposti come preziose miniature, sia confezionati che sciolti. Un Natale senza panettone a Milano? Assolutamente possibile e senza alcuna rinuncia.