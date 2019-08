Note magiche sul Lario con i maestri delle sei corde

Mimmo di Marzio

Il lago di Como si accende ancora in questo finale d'estate con una nuova manifestazione che appassiona i cultori della musica e soprattutto degli strumenti a corde. Parliamo del Festival della chitarra che si inaugura oggi per tre giorni nel suggestivo borgo di Menaggio, una delle perle lombarde che si affacciano sul Lario. Giunta alla sua dodicesima edizione, la rassegna diretta dall'artista argentino Sergio Fabian Lavia ha la peculiarità di attirare nel borgo lariano musicisti italiani e stranieri di diversa tecnica ed estrazione ma accomunati dalla passione per uno strumento antico e intramontabile. Dalla chitarra classica contemporanea al fingerpicking, dalla musica sudamericana al jazz con le tecniche più innovative dello strumento, anche quest'anno abitanti e turisti saranno immersi in una gioiosa maratona musicale che si esprimerà in luoghi pubblici e dimore private. La rassegna prende inizio già a partire dal pomeriggio, quando vicoli e locali di Menaggio si animeranno con gli aperitivi musicali. Nella suggestiva cornice delle chiese si svolgono poi i concerti più raccolti e su vari palcoscenici di ville, piazze e sale polifunzionali si possono ammirare spettacoli con aspetti tecnici più ampi, che includono la danza, la spazializzazione del suono, le immagini, i giochi di luce e tecniche strumentali meno convenzionali. Per tre giorni, si alterneranno sul palco musicisti noti al panorama chitarristico ma anche nuovi talenti, con formazioni che spaziano dal duo al quartetto. In programma tra gli ospiti ci saranno: il chitarrista Andrea Vettoretti e l'attrice Alice Guidolin con lo spettacolo Wonderland, il duo Guirimbadu con Vasco Ramalho alla marimba ed Eudoro Grade alla chitarra, gli Alkemia Trio con lo spettacolo El café cantante, il duo Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz, il Filippo Consentino Jazz Trio, i chitarristi del Conservatorio Guido Cantelli di Novara, gli allievi della Scuola Musicale SoulArt, e tanti altri.

Il festival si apre oggi al Bar Il Gabbiano alle 17.30 con Sabrina Morganti & Marco Cases, poi all'Ostello ristorante La Primula alle 18.30 con lo show Smokin'crickets dell'istituto musicale SoulArt, e in piazza Garibaldi alle 20.45 con Andromeda di Filippo Consentino, Carlo Chirio e Lorenzo Arese rispettivamente a chitarre, basso e batteria, e alle 22 Dream di Andrea Mele. Intenso anche il palinsesto di domani che all'Hotel Bellavista prevede alle 16 il laboratorio «Ascoltando la chitarra», alle 17 nella chiesa di Santa Marta recital dei chitarristi del Conservatorio Guido Cantelli di Novara Fabio Bussola e Davide Ruffini, poi alle 18.30 all'enoteca Re di Quadri torna il Filippo Consentino Trio e in piazza Garibaldi alle 20.45 «Wonderland» con Andrea Vettoretti & Alice Guidolin, alle 22 entra in scena la Saudalgia degli organizzatori Sergio Fabian Lavia e Dilene Ferraz (voce, chitarra e live electronics). Si chiude domenica nella chiesa dei Santi Lorenzo e Agnese con l'esibizione dell'Alkemia Trio (Paola Matarrese, Riccardo Almagro e Rita Casagrande a voce, chitarra classica e chitarra flamenco).