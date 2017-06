Nuovi sindaci: si vota in 140 Comuni

Oggi si vota. Urne aperte dalle 7.00 alle ore 23.00 per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con un eventuale turno di ballottaggio gia fissato per domenica 25 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In Lombardia elezioni per 140 Comuni, di cui solo 32 sopra i 15mila abitanti, e tre capoluoghi di provincia, Monza, Como e Lodi più Sesto San Giovanni, l'ex «Stalingrado d'Italia» con oltre 80 mila abitanti e sempre guidata dal centrosinistra. Sul totale delle amministrazioni in scadenza, 54 sono guidate da giunte e maggioranze di centrosinistra, 25 di centrodestra, 39 da liste civiche; le restanti sono in Comuni di piccole dimensioni. Gli occhi degli osservatori sono ovviamente puntati sui capoluoghi di provincia al voto. In tutti e tre i Comuni, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno stretto un accordo e presentano un candidato unitario.